Publicado 13/12/2021 15:13 | Atualizado 13/12/2021 15:16



Rio - Além de perder a vida brutalmente durante um assalto a ônibus em São Gonçalo , no dia 3 de dezembro, dona Elvira Ferreira Matos, de 61 anos, também deixou 14 cachorros, a maioria idosos, órfãos. Até o momento, nove já foram adotados e cinco ainda aguardam um lar. Os animais haviam sido recolhidos da rua por dona Elvira e abrigados na casa dela, em Itaipuaçu, Região Metropolitana do Rio. Agora eles precisam de um novo lar, já que a família da idosa não tem condições de cuidar de todos os animais. Foi então que amigos e conhecidos de Elvira iniciaram uma campanha de adoção para que os cachorros pudessem ser adotados de forma responsável.

Danielle Silveira, estudante de Veterinária, é uma das envolvidas na seleção de tutores para os cães. Ela é moradora do mesmo bairro que Elvira e está pedindo ajuda na divulgação. Ela explica que a família de dona Elvira também está ajudando no cuidado com os animais enquanto seguem nessa situação.

O grupo de amigos está dando preferência para adotantes que sejam da região de Maricá para que possam acompanhar todo o processo de adaptação dos cães. A adoção será feita com assinatura de termo de responsabilidade, entrega na residência do adotante e acompanhamento pós adoção. "Só serão doados para quem tenha condições de alimentar adequadamente e levar ao veterinário", explica Danielle que reforça que o grupo não está pedindo dinheiro.



Os interessados podem entrar em contato com Danielle enviando uma mensagem de Whatsapp para o contato (21) 9 9983-3490. Por estar com problemas pessoais, a voluntária pede para que não façam ligações, apenas mandem mensagem.

Relembre o caso

A passageira do ônibus da linha 6146, Elvira Ferreira Matos, foi baleada e morta durante um assalto na altura do bairro Ipiíba, em São Gonçalo, quando seguia para sua aula de ginástica no Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio. Ela foi a única vítima fatal do crime, que também deixou um subtenente lotado no 2º BPM (Botafogo) e outros dois assaltantes baleados.

A troca de tiros ocorreu após o policial identificado como Sérgio Augusto, de 54 anos, que estava no interior do veículo, reagir. Segundo o delegado que investiga o caso, estima-se que pelo menos 10 tiros foram disparados dentro do veículo. Um dos tiros atingiu Elvira no tórax, ela chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu.

De acordo com familiares da idosa, ela era moradora do bairro Itaipuaçu, em Maricá, e tinha o costume de frequentar o clube durante a semana por já ter sido moradora da cidade do Rio. Elvira era conhecida por ser uma pessoa bastante ativa e independente.