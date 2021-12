O site está fora do ar para poder ser restabelecido pela equipe de tecnologia do órgão - Divulgação

Publicado 13/12/2021 13:35

Rio - O site da Câmara Municipal do Rio foi invadido por hackers na manhã desta segunda-feira (13). De acordo com a Câmara, o site da casa foi alvo de um ataque hacker que afetou apenas a página inicial do endereço. "Não foram afetados conteúdos internos nem sistemas do Legislativo", afirmou.

Ainda segundo a Casa, a Diretoria de Tecnologia de Informação já está trabalhando para restabelecer o portal e sanar eventuais vulnerabilidades.

O diretório do PT do Rio de Janeiro se manifestou sobre o ataque nas redes sociais. "O site da

camarario foi hackeado, o que parece ser mais uma ameaça às instituições democráticas. Nós estamos de olho nesses ataques e vamos agir contra esses absurdos", escreveu.



Ataques hackers ao Connect SUS e Ministério da Saúde

O site do Ministério da Saúde saiu do ar na madrugada desta última sexta-feira, 10, após ter sofrido um ataque hacker. Além do portal oficial, as plataformas do ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS também foram afetadas.

Ao tentarem acessar o site, usuários se depararam com uma mensagem afirmando que os dados internos dos sistemas haviam sido copiados e excluídos. "Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia o texto.

Abaixo, havia dados de um telegram e um e-mail. A autoria foi assumida pelo LAPSUS$ Group. Na manhã de sexta-feira, a mensagem desapareceu dos sites, mas o acesso nas plataformas continuou indisponível no sábado.

Usuários que tentaram acessar o ConecteSUS, plataforma para acesso ao cartão de imunização contra covid-19, afirmaram que os comprovantes não estavam constando na ferramenta.

No domingo, o Ministério da Saúde informou que o processo de recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid-19 no país, contidos no ConecteSUS, foi concluído. Em nota, a pasta afirmou que não houve perda de informações e todos os dados foram restaurados. A plataforma tem data prevista para voltar a funcionar nesta terça-feira.