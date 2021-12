Cláudio Castro participa de evento de inauguração das câmeras portáteis nos uniformes de policiais militares - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 13:01 | Atualizado 13/12/2021 13:42

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta segunda-feira (13) que só começará a debater com a Prefeitura do Rio sobre a realização do Carnaval de 2022 depois do Réveillon. O planejamento para a festa da virada já havia causado polêmica - o prefeito Eduardo Paes (PSD) chegou a anunciar o cancelamento das festas na orla de Copacabana, mas voltou atrás após reuniões com o governador: haverá queima de fogos , mas sem aglomeração e realização de shows.