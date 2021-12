Foi soada sirene em ao menos dez comunidades, nas quais há riscos - Redes Sociais

Foi soada sirene em ao menos dez comunidades, nas quais há riscosRedes Sociais

Publicado 13/12/2021 13:05

Rio - O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na tarde de domingo (12) preocupou moradores de favelas da Zona Sul à Zona Norte da cidade. Ao todo, 26 sirenes foram acionadas em 13 comunidades diferentes. No Morro do Adeus, Complexo do Alemão, um muro de contenção não suportou o deslizamento de um barranco. Água e lamas invadiram a sede do projeto social 'Resgatando a Inocência'. Um freezer e uma caixa de som foram perdidos com a chuva, além de roupas e móveis que ficaram inundados. Agora, através de doações, a organização tenta recuperar o prejuízo.

Líder do Resgatando a Inocência, a ativista Natalina Maria Barbosa afirma ter vivido momentos de desespero ao ver a água invadindo a sede. Segundo ela, o problema aconteceu por conta do deslizamento de um barranco, que fez força contra um muro de contenção colado ao imóvel.

"Quando começou a chover e cair árvores, corri para o projeto para ver se estava tudo bem, mas não tinha nada a bem. O barranco tinha caído, e o muro de contenção era fortíssimo. Começamos a tirar água, e quanto mais tirávamos, mais água entrava. Entrei em desespero", conta Natalina, fundadora do projeto que oferece aos meninos e meninas do Morro do Adeus reforço escolar, além de aulas de culinária, dança, ioga, capoeira e futebol.

"Temos o material escolar das crianças lá dentro. Perdemos um freezer novo, que ficava bem na varanda onde a água começou a entrar. Pus o pé no chão e cheguei a tomar um choque, antes de ouvir um estouro vindo da tomada, que começou a sair fumaça. Perdemos também uma caixa de som. O sofá colocaremos para secar, assim como as roupas que estavam lá", afirma Natalina.

#CHUVARJ : Um barranco desceu no Morro do Adeus no Complexo do Alemão na Rua Cajuipe, 215, agora há pouco. Além disso, com a chuva forte, a água acabou entrando no local que funciona o projeto social resgatando a inocência. pic.twitter.com/HGYLTfU2eB