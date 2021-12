Árvore invade apartamento em Botafogo durante temporal no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 13:13 | Atualizado 13/12/2021 14:55

Rio - Uma árvore gigante invadiu um apartamento na Rua São Clemente em Botafogo, na Zona Sul, na noite deste domingo, 12, durante o temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Imagens mostram que os galhos atravessaram a parede de um dos quartos, destruindo boa parte da estrutura de tijolos. A cama também foi empurrada para frente e, por pouco tempo, o dentista José Ximenes, de 66 anos, que estava deitado no local do acidente, não foi atingido.



“Eu estava deitado neste quarto. Aí, quando começou a chuva e o vendaval eu levantei para fechar as janelas, daqui e do outro quarto, porque minha esposa está com a perna quebrada. Eu vim para a sala para ver o jogo e nessa hora escutei aquele estrondo. Um pouquinho depois do início temporal é que caiu a árvore”, conta.



A esposa de José, a assistente social Teresa Cristina Nicelle, de 61 anos, saiu correndo com o barulho, sem mesmo pegar a muleta que estava usando para se locomover. “Pisei no chão e dei um grito”, disse. "A dor foi muito grande quando coloquei o meu calcanhar no chão. E eu vi o quarto ao lado daquela forma. Nós vimos que estava esse buraco e fiquei procurando os meus gatos aqui dentro de casa.”



De acordo com o casal, o seguro do prédio exige laudo da Defesa Civil para os reparos no apartamento. Neste domingo, funcionários da pasta visitaram o local do acidente e disseram que a queda da árvore não causou problemas estruturais. Eles retornariam para mais avaliações nesta segunda-feira, 13, mas isso ainda não aconteceu.



A tempestade causou transtornos em diversos bairros do Rio de Janeiro, com registro de quedas de árvores e alagamentos em todas as regiões, sobretudo na Zona Sul. Em Botafogo, uma árvore ocupou um trecho da Rua São Clemente, na altura da Praça Nelson Mandela, que chegou a ser completamente interditada, mas foi liberada pela CET-Rio na manhã desta segunda, 13.



Na Lagoa, uma árvore que caiu sobre a fiação ainda ocupa uma faixa da Avenida Lineu de Paula Machado, sentido Gávea. Parte dos moradores da região está sem luz. Também na Lagoa, outra árvore ocupa um trecho da Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes.



Das 95 ocorrências registradas pelo Centro de Operações Rio, 24 seguem em andamento, todas por queda de árvores. Os bairros mais afetados pelo temporal, de acordo com a Light, foram Jardim Botânico e São Conrado, na Zona Sul, e Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste.



Um bolsão d’água ocupou uma faixa inteira da pista da Avenida Brasil, na altura da passarela 21, em Parada de Lucas, sentido Zona Oeste. Moradores da região também reclamaram da falta de luz nas redes sociais, problema que persiste até a manhã desta segunda-feira, 13. Há também um bolsão d'água na Rua Ministro Raul Machado, na Gávea, na lateral da sede do Flamengo.



Período de chuvas permanece no Rio



A chuva promete continuar para os próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, esta segunda-feira, será de tempo instável, por causa do calor e da alta umidade. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com ventos de intensidade moderada a forte e as temperaturas variam entre 20º C e 33º C. As estimativas são as mesmas para esta terça-feira, 14.



Já na quarta-feira, o tempo melhora, com chuva fraca a moderada. A temperatura máxima prevista é de 28°C e a mínima, 20°C. Para a quinta-feira, a mínima é de 19°C e a máxima de 30°C, também com pouca precipitação.



*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci