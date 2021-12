Ataque em Itaboraí - Redes Sociais

Publicado 13/12/2021 13:10 | Atualizado 13/12/2021 13:18

Rio - Dois suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que matou cinco pessoas e deixou outras duas feridas , neste domingo (12), em um bar da Rua José Leandro, no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí, morreram durante uma troca de tiros com policiais militares do 35º BPM (Itaboraí), na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Visconde de Itaboraí, também no município da Região Metropolitana do Rio.De acordo com a PM, os policiais estiveram na região de mata do bairro para checar a existência de um acampamento usado por homens armados. Segundo as informações passadas aos policiais, os suspeitos que estariam no local estariam envolvidos no crime que matou o ex-vereador da cidade e policial civil Wellington Emerick, além de Júlio César do Nascimento, José Roberto Silva, Joelson Ferreira Conceição e Jonas Nunes, que era cadeirante.