Publicado 13/12/2021 08:26

Rio - Uma câmera de segurança da Rua José Leandro, no bairro São Joaquim, em Itaboraí, na Região Metropolitana, registrou o ataque a tiros que matou cinco pessoas, sendo elas o ex-vereador e policial civil Wellington Emerick, além de Júlio César do Nascimento , José Roberto Silva, Joelson Ferreira Conceição e Jonas Nunes, que era cadeirante. O crime aconteceu na tarde deste domingo (12), quando ao menos quatro criminosos fortemente armados desceram de um veículo e dispararam contra as vítimas.

Nas imagens, é possível ver cerca de sete pessoas sentadas em cadeiras que seriam de um bar, quando um homem levanta assustado, seguido pelos outros. Na correria, um deles cai e não se levanta mais. O vídeo mostra ainda um criminoso efetuando os disparos, enquanto outras pessoas tentam se esconder. Toda a ação durou cerca de 30 segundos. Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. Confira.

Na ação, o policial militar Roberto Silva e Ângelo Rodrigues de Oliveira foram baleados. De acordo com a Prefeitura de Itaboraí, eles foram socorridos para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. O PM, que estava internado em estado de saúde estável, foi transferido para, nesta segunda-feira (13) para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro do Estácio, no Centro do Rio. Ângelo recebeu alta ainda no domingo, após ter sofrido apenas escoriações.

De acordo com a Polícia Militar, o 35° BPM (Itaboraí) foi acionado para a região e, quando chegaram ao local, constataram que dois homens já haviam morrido. A PM disse ainda que cinco pessoas também teriam sido atingidas e socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), entre elas, Wellington Emerick. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizou uma perícia no local e imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas. "Agentes estão em diligêncais em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime", informou a Polícia Civil, em nota.