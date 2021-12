Investigações começaram após um registro de extorsão na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/12/2021 11:47

Rio - Uma ação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prendeu em flagrante, neste sábado (11), cinco pessoas que exploravam a cobrança de estacionamento em praias da Zona Oeste do Rio. Os criminosos eram ligados à milícia e já vinham sendo monitorados pelos agentes da distrital.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações, que começaram após um registro de extorsão na 42ª DP, apontaram que o grupo dominava a orla no trecho entre a Prainha e a Barra de Guaratiba, cobrando taxas aos banhistas que queriam estacionar em via pública. Os valores cobrados mudavam conforme o local, indo de R$ 10 a R$ 50.

Os agentes percorreram a orla e observaram a atuação dos criminosos, que foram abordados e detidos na Praia de Grumari. Na delegacia, eles confirmaram que são obrigados a pagar taxas para a milícia para poderem trabalhar na região.