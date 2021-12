Policial civil Wellington Emerick, um dos cinco mortos durante ataque a tiros em bar de Itaboraí - Reprodução

Policial civil Wellington Emerick, um dos cinco mortos durante ataque a tiros em bar de ItaboraíReprodução

Publicado 13/12/2021 10:39 | Atualizado 13/12/2021 11:13

Segundo a especializada, a organização criminosa atuava no bairro São Joaquim, o mesmo onde Emerick foi morto. O grupo teria se constituído naquela localidade há cerca de 15 anos e suas vítimas, inicialmente, eram pequenos traficantes, furtadores e usuários de drogas.Ainda de acordo com a DH, a atuação criminosa de Emerick fez com que ele tivesse se tornado um homem temido na região e ele teria usado sua posição para se eleger vereador de Itaboraí na corrida eleitoral de 2015.O que iniciou como um grupo de extermínio se transformou também em milícia, com extorsão de comerciantes e moradores. Em 2019, o bando foi alvo de uma grande operação da DH de Niterói. As investigações contra os milicianos iniciaram no ano anterior à ação e, na época, os policiais estimaram que o grupo poderia ser responsável por mais de 40 homicídios na região.Emerick foi indiciado nove inquéritos de homicídio pela DH, mas não chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio.Por volta de 13h30 de domingo, quatro homens fortemente armados chegaram num bar, na Rua José Leandro, no bairro São Joaquim, em Itaboraí, e abriram fogo contra as pessoas que estavam no local. Câmeras de segurança flagraram a ação. Nas imagens, é possível ver cerca de sete pessoas sentadas em cadeiras, quando um homem levanta assustado, seguido pelos outros. Na correria, um deles cai e não se levanta mais. O vídeo mostra ainda um criminoso efetuando os disparos, enquanto outras pessoas tentam se esconder.De acordo com a Polícia Militar, o 35° BPM (Itaboraí) foi acionado para a região e, quando chegaram ao local, constataram que dois homens já haviam morrido. A PM disse ainda que cinco pessoas também teriam sido atingidas e socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres, entre elas, Wellington Emerick. Roberto e Ângelo foram encaminhados ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, próximo a região onde ocorreu o ataque. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.