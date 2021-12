Ele foi preso em um restaurante de um shopping na Zona Norte - Divulgação

Publicado 13/12/2021 10:47 | Atualizado 13/12/2021 10:48

Rio - Policiais civis prenderam o traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, mais conhecido como Piu, neste domingo (12) em um shopping center na Zona Norte. Piu, segundo as investigações da 17ª DP (São Cristóvão), além de ser chefe do tráfico de drogas das regiões da Lapa e Frei Caneca, também fazia negociações e distribuição de armas e drogas para diversas comunidades onde a facção criminosa Comando Vermelho tem o domínio.

A investigação iniciou após a prisão de um membro da facção criminosa no mês de fevereiro deste ano. Ele guardava diversas armas da “Caixinha do Comando Vermelho”, administrada pelo traficante Wilton Quintanilha, o Abelha. A apuração dos agentes da distrital apontou que o armamento apreendido era utilizado nas invasões de comunidades rivais e que o próprio Abelha, na época preso, comandava as ações.

Após a saída de Wilton da cadeia, a delegacia de São Cristóvão começou a monitorar diversos criminosos, dentre eles Piu, que é apontado pelas investigações como homem de forte influencia nas comunidades do Centro do Rio.



Anderson era foragido do sistema penitenciário há seis anos e contra ele haviam três mandados de prisão pendentes. A captura ocorreu no interior de um restaurante de um shopping center localizado na Zona Norte.