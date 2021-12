Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel - Redes Sociais

Praça Barão de Drummond, em Vila IsabelRedes Sociais

Publicado 13/12/2021 09:04 | Atualizado 13/12/2021 09:36

Rio - Moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro seguem sem luz nesta segunda-feira (13), no dia seguinte ao temporal que causou estragos na cidade. O Centro de Operações Rio informou que o município retornou ao estágio de mobilização, depois de ter avançado para o estágio de atenção no domingo. Há previsão de novas pancadas de chuva ao longo da tarde.

Nas redes sociais, moradores da Zona Oeste reclamam da falta de luz. Há relatos de falta de energia em regiões como Camorim, Taquara, Pechincha, Senador Camará e Guaratiba. Um morador do Pechincha reclamou: "Rua Ministro Gabriel de Piza sem luz até agora. Isso é uma vergonha. Mais de 15 horas sem luz, alimentos estragando". Em Santa Cruz, o Conjunto Alvorada também teve o fornecimento de energia interrompido.

fotogaleria

A Light calcula que já restabeleceu o fornecimento de energia de 90% dos clientes, e informou que continua atuando nos bairros que foram mais afetados pela chuva, como Jardim Botânico e São Conrado, na Zona Sul, e Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

LAGOA | queda de árvore sobre fiação ocupa uma faixa da Av. Lineu de Paula Machado, na altura de Sociedade Hípica Brasileira, sentido Gávea. CET-Rio no local. Light acionada. #zonasul pic.twitter.com/FjucowxVpN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 13, 2021

A empresa afirmou que trabalha em conjunto com Comlurb, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para retirar galhos de árvores que estão sobre a rede e realizar a reconstrução da fiação.

Quedas de árvores e bolsões d'água ainda afetam o carioca nesta segunda

A manhã de segunda-feira (13) ainda guarda estragos da forte chuva, com direito a ventania, que caiu no Rio de Janeiro na tarde de domingo (12). Das 98 ocorrências registradas pelo Centro de Operações Rio, 25 seguem em andamento, 24 por queda de árvores. Há também um bolsão d'água na Rua Ministro Raul Machado, na Gávea, na lateral da sede do Flamengo. Equipes da prefeitura atuam no local.

BOLSÃO D'ÁGUA | R. MIN. RAUL MACHADO: equipes da prefeitura atuam para escoar bolsão na altura do n°129, na Gávea.#zonasul pic.twitter.com/NITjAN8MHI — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 13, 2021

Há 24 ocorrências de quedas de árvores ainda em andamento. Veja os locais:

Estrada das Canoas, na altura do Mirante das Canoas

Estrada do Guerenguê, na altura do n°2118, na Taquara

Estrada do Joá, na altura do n° 2590, Joá

Estrada do Joá, na altura do n° 3081, no Joá

Estrada da Gávea Pequena, na altura do n°2526, no Alto da Boa Vista

Estrada da Gávea Pequena, na altura do n°2050, no Alto da Boa Vista

Estrada do Joá, na altura do n°2050 , no Joá

Av. Lineu de Paula Machado, na altura da Sociedade Hípica Brasileira, sentido Gávea, na Lagoa

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 731, em Copacabana

Av. Brasil, altura de Guadalupe, sentido Centro

Rua Alice, na altura do acesso ao Túnel Alaor Prata, em Laranjeiras;

Rua Azevinho, na altura do n° 3, em Guadalupe;

Rua Mauro de Almeida, na altura do n° 81, em Campo Grande;

Estrada das Canoas, na altura do n° 1135, em São Conrado

Estrada do Engenho d'Água, na altura do n° 1451, no Anil;

Av. Alexandre Ferreira, 220, na Lagoa, sentido Gávea;

Estr. do Camboatá, 4511, em Costa Barros;

R. Estrela do Sul, em Curicica;

Tv. Santa Margarida, em Copacabana;

Estr. Comandante Luís Souto, 490, na Praça Seca;

Estrada da Canoa, na altura da Gávea Pequena, em São Conrado;

Estr. do Engenho d'Água, no Anil;

R. Paulo Barreto, na altura da Mena Barreto, em Botafogo;

Av. Pedro II, na altura da Figueira de Melo;

Estr. Sorimã, altura do Itanhangá, na Barra da Tijuca;

Rua São Clemente, na altura da Rua Bambina;

SÃO CRISTÓVÃO | R. PEDRO II: equipes da Comlurb retiram galhos que caíram na via, na manhã desta segunda (13/12).#zonanorte pic.twitter.com/paZPSVGX91 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 13, 2021

Chuva forte e ventania podem voltar nesta segunda

A chuva forte e a ventania podem visitar a cidade do Rio novamente nesta segunda-feira (13). De acordo com o Alerta Rio, o primeiro dia da semana será de tempo instável, devido ao calor e a alta umidade. A manhã começa parcialmente nublada, passando para nublada, e há previsão de pancadas de chuva, isoladas, de intensidade moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios e ventania também forte. As temperaturas variam entre 20º C e 33º C.