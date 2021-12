Ônibus depredado em Copacabana - Divulgação

Ônibus depredado em CopacabanaDivulgação

Publicado 13/12/2021 08:48 | Atualizado 13/12/2021 08:49

Rio - Sessenta e cinco pessoas foram conduzidas para a 12ª DP (Copacabana) após flagrante de depredação de um ônibus da linha 474 e denúncia de furtos na tarde do último domingo, 12. A Guarda Municipal realizava patrulhamento em Copacabana quando recebeu denúncias de tumulto dentro do veículo, que foi interceptado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com as janelas quebradas.

Agentes do Subgrupamento de Operações de Praia da GM-Rio conduziram os envolvidos para a DP. A equipe apreendeu dois celulares e um compartimento com erva, mas não foi possível identificar o dono dos materiais, que foram entregues na unidade policial. De todos os encaminhados para a delegacia, apenas um homem foi autuado por desacato. Os demais foram liberados após inspeção da polícia.