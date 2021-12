Tutuca conhece bem as carências e os gargalos a serem combatidos para que o turismo prospere nas 12 regiões turísticas do Estado - Flávio Cabral/ Divulgação

Publicado 13/12/2021 00:37

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), comandada pelo secretário Gustavo Tutuca, tem como missão o desenvolvimento sustentável do turismo nos 92 municípios fluminenses. Para tanto, diversas ações e projetos visam uma retomada consistente do setor neste pós-pandemia. Por meio do Projeto “Turismo RJ + Perto”, a Setur-RJ está ampliando a proximidade com a cadeia produtiva do turismo do interior, capacitando, auxiliando e articulando formas de acelerar o fortalecimento da atividade.

Natural de Piraí, cidade localizada na região turística do Vale do Café, o secretário Gustavo Tutuca, conhece bem as carências e os gargalos a serem combatidos para que o turismo prospere nas 12 regiões turísticas do Estado. Usando esse domínio de informações e a sua vasta experiência em gestão pública, o secretário acredita que o verão de 2022 será um marco extremamente positivo para o turismo do estado do Rio de Janeiro.

O turismo do estado do Rio de Janeiro vem apresentando bons resultados, animando a cadeia produtiva ligada ao setor fluminense. A que fatores o senhor atribui essa retomada consistente?

O estado do Rio de Janeiro apresenta uma diversidade de atrativos ao ar livre e essa é uma das principais busca dos viajantes neste momento. Depois de meses, as pessoas querem estar perto da natureza, em ambientes abertos e convidativos. Temos 92 destinos turísticos, com uma infinidade de atrativos que se encaixam nessas características e que despertaram o interesse dos visitantes. Além disso, divulgamos em todos os canais e campanhas que somos um destino seguro e cumpridor das regras sanitárias vigentes.

A Setur-RJ tem trabalhado arduamente a questão de ser um destino cumpridor das regras sanitárias impostas pela órgãos competentes. O senhor acredita que essa questão é decisiva na escolha de um destino pelo turista?

Com certeza. Os turistas, apesar de ávidos por viajar, ainda estão receosos quanto aos cuidados sanitários. Por isso, divulgamos em todas as campanhas promocionais a existência do portal Turismo Consciente RJ (www.turismoconscienterj.com.br). No site, estão cadastrados os prestadores de serviços turísticos que se comprometem a cumprir os dez mandamentos do turismo consciente e, em outra aba, o público pode saber as condições sanitárias dos 92 destinos fluminenses. A criação do portal foi fundamental para garantir aos turistas as informações que eles procuram de uma forma rápida. Por lá, eles podem buscar hotéis, guias de turismo, atrativos e demais profissionais e estabelecimentos que sabem da importância do cumprimento das regras sanitárias.

Pode falar sobre as campanhas promocionais que a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro desenvolveu nos últimos meses?

O Governo do Estado tem investido bastante em campanhas que incentivem o turismo, por acreditar na força do segmento como gerador de empregos e renda para a população. Começamos o trabalho assim que o processo de vacinação atingiu um grande número de imunizados, no final de junho. FériasRJ foi a nossa primeira campanha. Ela foi produzida apenas em formato digital, com divulgação em nossas redes sociais. Os posts apresentavam os municípios do Estado, através de belíssimas imagens, e incentivavam os turistas a optarem pelo RJ nas férias de julho. O resultado foi fantástico, com a hotelaria registrando altos índices de ocupação. Em seguida, começamos o roadshow “O Rio Continua Lindo. E Perto” onde, durante dois meses, visitamos oito cidades tradicionalmente grandes emissoras de turistas para o Rio. Foi um trabalho complexo com ações com estandes em shoppings, encontros comerciais, shows com Diogo Nogueira com cenário e repertório direcionado ao Rio de Janeiro e uma campanha nos principais veículos de comunicação. A repercussão foi fantástica. Registramos cerca de 10 mil pessoas visitando os estandes e tivemos a participação de aproximadamente mil compradores de destinos e 36 empresas e instituições nas sete cidades que receberam os encontros comerciais chamados de “O Rio é de Vocês”. Quero destacar esses eventos porque eles foram uma oportunidade única de comercializar e promover o produto turístico RJ, já que colocamos lado a lado os prestadores de serviços turísticos do RJ e os compradores dos mercados emissores, tais como agências de viagens e operadoras de turismo. Desta forma, foram facilitadas a troca de experiências e o acerto de parcerias e de negócios, impulsionando a cadeia turística do Estado. Atualmente, estamos com a campanha “O RJ tá preparado para você”. Mais uma vez, reforçamos a mensagem de que o RJ cumpre as regras sanitárias, proporcionando uma viagem segura. Veiculada

nacionalmente, através de vários canais de televisão e emissoras de rádio, redes sociais e painéis nas ruas, a campanha custou R$ 10 milhões.

Esta semana a Setur-RJ realiza, na região turística Serra Verde Imperial, a quarta edição dos Fóruns Regionais do Turismo Fluminense. Fale um pouco sobre o evento.

Os Fóruns são a principal ação do projeto “TurismoRJ + Perto” desenvolvido pela Setur-RJ. Nosso objetivo é aproximar e unir as esferas públicas e a iniciativa privada para o fortalecimento do turismo em todo o Estado. O município de Petrópolis será nossa base neste quarto encontro. Serão doze eventos, um em cada uma das regiões turísticas do Estado. No dia do Fórum, a Setur-RJ estará com toda a sua estrutura no local, com condições de realizar atendimento aos representantes das municípios. Além disso, uma ampla programação com palestras e debates faz com que o dia seja extremamente proveitoso e importante para o fortalecimento da atividade turística. É o momento de conhecermos in loco as necessidades, os gargalos, novos projetos e acertar parcerias. Já passamos pelo Vale do Café, Costa do Sol, Costa Verde e agora

estaremos na Serra Verde Imperial. Aproveito a oportunidade para convidar todos os envolvidos com o setor, tanto da esfera estadual e municipal, como da iniciativa privada, a se juntarem a nós na próxima terça-feira, 14/12, no Sesc Quitandinha. É um encontro fundamental para aqueles que acreditam no turismo como fator de desenvolvimento econômico de suas cidades.

O Rio de Janeiro, tradicionalmente, é um destino de sol e praia. Como regiões que não tem esses atrativos, como é o caso da Serra Verde Imperial, podem atrair os turistas?

Cada região tem suas particularidades e é justamente isso que torna o estado do Rio de Janeiro competitivo e atraente para os visitantes. O turismo é extremamente segmentado e o RJ se enquadra em todas as facetas. Na região da Serra Verde Imperial, especificamente, temos o turismo histórico, cultural, de aventura, ecoturismo, observação de pássaros, rural, cicloturismo e muitos outros. É preciso lembrar que o turista da atualidade está mais ligado à questão natural, do verde, da mata, e não há como negar que as serras fluminenses são maravilhosas nesse quesito, com diversas trilhas, locais para escaladas, cachoeiras e rios aguardando os visitantes. Os cinco municípios que compõem a região são bem estruturados em serviços turísticos e, portanto, com condições de proporcionar uma viagem inesquecível.

A programação natalina é um atrativo a mais?

Não tenho dúvidas sobre isso. Sempre incentivamos os municípios a promoverem exposições, eventos e shows que possam atrair os visitantes. Passamos por um período difícil onde nenhuma dessas atividades era permitida, mas agora, com os cuidados necessários, já é possível realizá-los. Aliar essas atividades aos atrativos turísticos do destino é fantástico para promover um fluxo de turistas constante. Dessa forma, há um vigoroso crescimento na geração de empregos e renda para a população. A programação de Natal está extremamente forte no interior com diversos municípios proporcionando espetáculos de luz maravilhosos. Igrejas, ruas, casarões, praças e muitos outros equipamentos das cidades estão iluminados, animando os moradores e os viajantes e trazendo uma mensagem de esperança e de paz para 2022.