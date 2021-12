Covid-19 - Reprodução

Publicado 12/12/2021 22:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo (12), 1.349,551 casos confirmados e 69.290 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 31 novos casos e 31 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.279,205 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 7,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 6,8%.

Covid-19: 31 municípios do Rio estão sem registrar óbitos há 30 dias

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 31 municípios estão sem registrar óbitos por covid-19 há 30 dias, esse número representa um terço de todo o Rio de Janeiro. A informação saiu nesta sexta-feira, dia 10, na 60° edição do Mapa de Risco da Covid-19, na qual todo o estado está na bandeira verde, representando o baixo risco de transmissão do coronavírus pela terceira semana consecutiva.



As regiões Metropolitana I, Serrana, Noroeste, Centro-Sul e Médio Paraíba estão em bandeira verde. Já as regiões Metropolitana ll, Baixada Litorânea, Norte e Baía da Ilha Grande estão na bandeira amarela. Mas, no geral, todo o estado está com baixo risco de transmissão.



O Mapa de Risco da Covid-19 mostra queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (Srag) confirmado para SARS-CoV-2 em comparação aos índices observados nas últimas semanas. Testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) mostram que a taxa de positividade da covid-19, aquela que avalia quantos casos positivos estão em circulação, está em 2% no estado. Para se ter uma ideia, a taxa referente à Influenza A está em 60%.