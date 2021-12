Brinquedo virou com o vendaval - Reprodução

Publicado 12/12/2021 21:28 | Atualizado 12/12/2021 21:48

Rio - Os ventos fortes que atingiram a cidade do Rio neste domingo assustaram as pessoas que participavam de um evento na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Com as rajadas, um dos brinquedos infláveis usados chegou a virar com pessoas em cima. Uma usuária culpou a organização e publicou o vídeo do momento que o vendaval carrega o brinquedo.

Nos comentários, diversas pessoas falaram sobre o momento de terror. "Um pesadelo real", comentou uma mulher. "Meu Deus, mas tá tudo bem, né? O temporal caiu muito feio aqui mesmo", disse outra. Um outro internauta chegou a responder que todos ficaram bem após o ocorrido. A organização do evento foi procurada, mas não respondeu até a publicação da matéria.

Ao longo do dia, a cidade do Rio registrou chuva moderada a forte, principalmente durante a tarde. Os ventos estiveram moderados/fortes (18,5 km/h a 76 km/h) no período da tarde e as temperaturas estiveram em elevação. A temperatura mínima registrada foi de 21°C às 0h30min na estação Alto da Boa Vista e máxima registrada de 35,8°C às 12h30min na estação Barra/Riocentro.