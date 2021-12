Céu nublado no Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Céu nublado no RioMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/12/2021 15:30 | Atualizado 12/12/2021 16:46

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 14h50 deste domingo devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte se aproximam da Região Metropolitana. Os ventos serão moderado a forte (18,5 km/h a 76 km/h).

Moradores de alguns bairros do Rio já relatam a ventania. "Ventando demais aqui em Campo Grande", disse uma mulher. "Começou a chover e a ventar do repente em Jacarepaguá", disse outra.

Em um vídeo enviado ao DIA, é possível ver um restaurante da Zona Norte alagado. Nas imagens, funcionários usam rodos para tentar tirar a água.

Restaurante da Zona Norte alaga com forte chuva que atinge o Rio.



Arquivo O Dia#ODia pic.twitter.com/BKIvLQ9Z3k — Jornal O Dia (@jornalodia) December 12, 2021

No Twitter, o prefeito Eduardo Paes alertou para que os carioca fiquem em casa. "Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de Operações. Mantenho vocês informados".

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.