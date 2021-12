Carro arrastou homem pela rua depois de atropelá-lo - Reprodução

Publicado 12/12/2021 15:27 | Atualizado 12/12/2021 18:54

Rio - Um homem foi arrastado por um carro, por cerca de um quilômetro após ser atropelado, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste domingo. A vítima foi atingida pelo veículo durante uma confusão generalizada no meio da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local, mas o rapaz já havia sido socorrido.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 15°BPM (Duque de Caxias) foi acionada até a UPA de Sarapuí por familiares do jovem. Segundo a corporação, ele está em estado gravíssimo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa provocada por atropelamento, na 59ª DP (Duque de Caxias). A vítima não teve a identidade revelada. As investigações vão ficar a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela área onde ocorreu o crime.

Um vídeo da confusão mostra que o veículo se aproxima, atinge o rapaz e o motorista continua dirigindo mesmo com o corpo do homem totalmente embaixo do automóvel. Pessoas que estavam na briga e viram o ocorrido, correram atrás do carro que seguiu arrastando a vítima pelo asfalto.