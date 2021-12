Equipes da Guarda Municipal retiraram uma árvore que caiu na Avenida das Américas, na altura da estação Pontões, na Barra da Tijuca. As árvores estavam obstruindo a pista do BRT. - Divulgação / Guarda Municipal

Equipes da Guarda Municipal retiraram uma árvore que caiu na Avenida das Américas, na altura da estação Pontões, na Barra da Tijuca. As árvores estavam obstruindo a pista do BRT.Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 12/12/2021 19:57 | Atualizado 12/12/2021 21:25

Rio - A intensidade das chuvas que atingiram a cidade, neste domingo, colocaram a capital em estágio de atenção desde as 16h25. Segundo o boletim do sistema Alerta Rio, a noite ainda será de nebulosidade variada e chuva fraca a ocasionalmente moderada. Durante a madrugada haverá uma estiagem, mas a chuva volta pela manhã e permanece durante a semana de maneira isolada ao longo dos dias.

Neste domingo, a chuva provocou diversas ocorrências envolvendo quedas e árvore e bolsões d'água. Em Campo Grande, uma árvore fechou a Estrada da Posse, via de acesso à Avenida Brasil.



Estrago da chuva em Campo Grande. Árvore caída e postes derrubados na Cesário de Melo, altura do mercado Costazul. @OperacoesRio @DefesaCivil_Rio pic.twitter.com/46oSPnUdV9 —  Petter Cardoso™ (@Petter_Cardoso) December 12, 2021

Devido à forte chuva, o trecho entre Pingo D'água e Santa Cruz alagou e, por conta disso, as linhas 10 - Santa Cruz x Alvorada (Expresso) e 12 - Pingo D'água x Alvorada (Expresso) precisaram ser suspensas até a desobstrução da via. A operação já foi retomada. Na Linha Vermelha, motoristas encontravam diversos pontos de alagamento.

Verstappen é fraco, isso sim! Duvido que conseguiria chegar da Linha Vermelha até minha casa hj.



Muitos pontos de forte acúmulo de água em São Cristóvão, Vila Isabel, Grajaú.#chuvarj pic.twitter.com/2oiZbY7idX — ☭ Sarabirina (@sarausz) December 12, 2021

A Defesa Civil do Rio acionou as sirenes em 13 comunidades por causa das chuvas fortes e já enviou equipes aos locais para atendimento das ocorrências registradas. Ao todo, 26 sirenes foram tocadas nas comunidades Vila Cruzeiro, São João, Salgueiro, Rua Mira, Pq Vila Isabel, Pq Alvorada, Palmeiras, Ouro Preto, Nova Brasília, Macacos, Jardim do Carmo, Chapéu Mangueira e Babilônia. Dependendo da extensão, a comunidade pode possuir mais de uma sirene.

No Morro do Adeus, um barranco desceu e inundou uma casa onde funciona um projeto social. Pessoas trabalham para limpar o local.

#CHUVARJ: Um barranco desceu no Morro do Adeus no Complexo do Alemão na Rua Cajuipe, 215, agora há pouco. Além disso, com a chuva forte, a água acabou entrando no local que funciona o projeto social resgatando a inocência. pic.twitter.com/HGYLTfU2eB — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) December 12, 2021

Ao longo do dia, o céu ficou variou de parcialmente nublado a nublado, registros de chuva moderada a forte,

principalmente durante a tarde. Os ventos estiveram moderados/fortes (18,5 km/h a 76 km/h) no período da tarde e as temperaturas estiveram em elevação. A temperatura mínima registrada foi de 21°C às 0h30min na

estação Alto da Boa Vista e máxima registrada de 35,8°C às 12h30min na estação Barra/Riocentro.

Lições que o Rio ensina: respeite (e tema) a chuva no Rio de Janeiro pic.twitter.com/UfQtOdFWpd — Camilla Magalhães (@camillamaggo) December 12, 2021

Na segunda (13) e na terça (14) há previsão de pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite, com vento fraco a moderado. As temperaturas ficam estáveis, com máxima de 33ºC e mínima de 21°C. Na quarta-feira, as chuvas continuam ao longo do dia, mas os termômetros apresentam elevação das temperaturas e a máxima prevista é de 34ºC, a mínima segue em 21ºC.

Na quinta-feira, chove fraco a qualquer momento do dia e as temperaturas ficam em declínio. Os termômetros variam entre 28ºC e 20ºC.

Fique atento às recomendações da Prefeitura do Rio em caso de alagamentos

Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos;

Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos

sob a água, além de risco de doenças;

Não fique próximo à beira de córregos e rios;

Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.