Mulher foi atendida no Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação/Arquivo

Publicado 12/12/2021 16:08

Rio - Uma mulher de 25 anos foi baleada pelo companheiro, neste domingo, durante uma discussão dentro da casa do casal, na Rua Jussara, em Miriambi, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A jovem foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Uma equipe do 7°BPM (São Gonçalo) foi acionada para a unidade e a vítima relatou que após um desentendimento com seu companheiro, o homem começou a atirar dentro de casa. Ao ser atingida, a jovem fugiu. Caso registrado na 74ª DP (Alcântara).