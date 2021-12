Moradores de várias partes da cidade registraram o caos da última chuva nas redes sociais - Reprodução

Publicado 13/12/2021 00:00

É, realmente o carioca não tem sossego nem com uma chuvinha (chuvona, né) de 30 minutos!

Foi um verdadeiro desespero o que os moradores de vários pontos da cidade passaram com o dilúvio da tarde de ontem..

No Complexo do Alemão, bem ali no Morro do Adeus, Rua Cajuípe, a situação era de calamidade! Quem vive lá tentou tirar a água de dentro de casa com canequinha.

Várias casas ficaram com risco de desabamento, porque o barranco, é claro, desceu.

Vila Cruzeiro, a mesma coisa… Carros atingidos por um muro que não aguentou a força da água…

Todo ano é assim… Ainda nem é verão, mas já foi a prova de que o Rio precisa se preparar para as pancadas que caem sempre nesse período.

O meu portão? Quebrou!

O Papai Noel da vizinha foi mandado de volta pro Pólo Norte na marra, de tanto vento que teve.

Em um vídeo que circula nas redes, um ônibus lotado passa por um verdadeiro mar, em Inhaúma, na Avenida Itaóca… Ao ponto de uma passageira chegar e gritar "Tá parecendo a Baía de Guanabara!"

É um caos! Isso porque foi domingo, com ruas mais vazias… Imagina se fosse durante a semana, com o povo voltando do trabalho?

Prefeitura monitorou, ok, ótimo, mas só isso não resolve… O negócio é prevenção e trabalho, pra que no início do ano que chega, ninguém entre pelo cano ou desça pelo ralo.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

2021 não nos preparou para perdas de tantas referências…

Que falta vai fazer Mestre Monarco não só para o Carnaval, mas para todo o Rio de Janeiro.

Era lindo chegar à Sapucaí e vê-lo sempre com seu chapéu Panamá nas cores da sua Portela, à frente do carro abre-alas da escola, ostentando com muita dignidade e simplicidade o seu posto de presidente de honra. E que honra! No caso, a nossa.

Eu vivo no meio de uma gente apaixonada pelo samba. E eu aprendi a entender, como paulista, a essência do que é o samba pra alma do carioca. E Monarco representa exatamente o samba carioca, aquela história de saber chegar e ser respeitado por onde passar.

A maior manifestação cultural desse país, o samba, não aguenta mais levar porrada. Mas samba é assim… Ele agoniza, mas não morre.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Vai deixar saudade, baluarte! A águia altaneira nesse fim de semana chorou, mas com a sua força lá de cima, já já ela alçará voos maiores.

TÁ FEIO!

"A comunidade do Marcão está sofrendo nas mãos dos milicianos. É muita represália, uma briga de troca de comando", conta um morador da Gardênia Azul que não vamos identificar por motivos de segurança.

A mensagem só mostra que a situação na Gardênia, que já não era boa, só piora.

Dia, noite, e o morador continua vivendo sob a régua do medo.

Bom, o pedido de socorro já foi feito! Agora cabe às autoridades entrarem em ação para que os moradores de fato não fiquem nesse bang-bang onde eles sempre saem perdendo.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O morador é que sofre, e tenho dito.