Publicado 10/12/2021 06:00

Qual a prioridade para a Nova Iguaçu? A coluna começa com essa pergunta, mas já sabe a resposta. Para o povo: Saúde, Educação, saneamento básico, transporte e claro, segurança!



Por falar nisso, os vereadores de lá estão muito preocupados com a segurança… Mas no caso, a deles mesmos. A abertura do processo de licitação para alugar 11 carros blindados para cada um dos seus parlamentares vem dando o que falar.



“Nova Iguaçu tem vários problemas, seja de saneamento básico ou postos de Saúde sem médicos. E eles gastando dinheiro público em carros blindados para passear? Ah, é brincadeira”, afirma uma moradora.



É… a gente sabe que ser vereador na Baixada não é fácil. Na cidade vizinha, Duque de Caxias, foram três mortos só esse ano. Mas isso não justifica usar dinheiro do povo para segurança, esse mesmo povo que precisa de tanta coisa.



Em nota, foi exatamente essa a justificativa que a assessoria da Câmara enviou para a coluna. E umas coisitas mais..



“A locação segue parâmetros legais, tendo sido aprovada por órgãos técnicos da CMNI, como a Procuradoria e Controle Interno. Diz respeito à prerrogativa inerente ao cargo, em razão de deslocamento de vereadores, até mesmo para áreas de risco. Não é algo pessoal, mas inerente ao cargo.”



Olha aí… A vida pública é mesmo feita de prioridades. Mas o povo, esse infelizmente continua sem a blindagem dos problemas. 3,2,1… É DEDO NA CARA!









PINGO NO I

Marcelo luta para garantir o seu sustento - Divulgação

Marcelo luta para garantir o seu sustentoDivulgação

Só apelando pro Papai Noel… Ao som de “Então é Natal” no cavaquinho, Marcelo é mais um desempregado na luta pra conseguir juntar uma grana no fim do ano. A cena inusitada aconteceu dentro de um busão que ia do Centro em direção ao Méier.



Em tempos de aperto, de dificuldade, são nessas horas que a criatividade aparece! É claro que muita gente não vai gostar, torcer a nariz, porque quer seguir viagem tranquilamente, mas de uma forma ou de outra, ele tá trabalhando… Tá fazendo o corre dele, honestamente e sem prejudicar ninguém.



E quem torceu o nariz porque queria ficar no silencio… Melhor parar! É Natal!!! Afinal, a gente ouve Simone há tanto tempo…



Bora colocar o Pingo no I… Que seja feliz quem souber o que é o bem!







TÁ BONITO!

Instituto promove 5ª edição da Copa Gerson - Divulgação

Instituto promove 5ª edição da Copa GersonDivulgação

Um projeto muito legal e que eu conheço há anos é o “Projeto Gerson”, do meu amigo e ídolo da Copa de 70, Gerson Canhotinha de Ouro. Esse craque dentro e fora dos campos, que mais um ano promove a Copa Gerson de Futebol.. É a quinta edição!



E amanhã, a partir das nove da manhã, no Estádio Mestre Ziza, no Caio Martins, acontecem as finais de quatro categorias: sub-11, 13, 15 e 17! 160 alunos, dos mais de 1.200 assistidos pelo Instituto Canhotinha de Ouro, vão a campo correr atrás da bola e do título.



Com esse mestre aí a frente do evento, o sucesso é certo! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É golaço na rede e também na vida, e tenho dito.