Publicado 13/12/2021 00:00

Moradores e empreendedores de Paraisópolis, a segunda maior favela de SP, se uniram na pandemia e hoje possuem um hub de negócios, gerando renda, emprego e dignidade a quem lá mora. Em janeiro o projeto chega a favelas de outros 3 estados, e o Rio não está incluído. Uma pena.

Triste o que a população do Sul da Bahia está sofrendo em decorrência das fortes chuvas. Quem mora no Estado do Rio entende essa dor. Já foram muitas tragédias pelo mesmo motivo. Todo apoio precisa ser disponibilizado.