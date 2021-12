Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel - Redes Sociais

Publicado 12/12/2021 17:12 | Atualizado 12/12/2021 18:38

Rio - O município do Rio entrou em estágio de atenção às 16h25 deste domingo depois da chegada da chuva forte. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve registros de ventania principalmente na Zona Norte da cidade. O município já havia entrado em estado de mobilização quando os núcleos de chuva se aproximavam da Região Metropolitana, no início da tarde.

Região da Pça da bandeira,próximo a Uva,rj.



Após meia hora de chuva.



pic.twitter.com/Q0V8RRv7JN

A tempestade causou alagamentos em diversos bairros. Um bolsão d'água na Avenida Brasil ocupou uma faixa da pista na altura da passarela 21, em Parada de Lucas, sentido Zona Oeste. Na Zona Sul, no Catete, moradores disseram que a Rua do Catete também ficou alagada e foi ocupada parcialmente na altura da Rua Silveira Martins. Na Avenida Itaóca, em Inhaúma, era possível ver uma rua completamente alagada.



Em outro ponto da Av Itaoca na altura da Escola Municipal Professor Afonso Várzea também está alagada #ChuvaRJ pic.twitter.com/5XIcI2ymod

No Twitter, o prefeito Eduardo Paes alertou para que os carioca fiquem em casa. "Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de Operações. Mantenho vocês informados". Ele, inclusive, afirmou que teve que desmarcar o encontro que tinha com João Dória, governador de São Paulo.

Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de operações. Mantenho vcs informados!

O prefeito também utilizou o Instagram para publicar um vídeo falando sobre o forte vento que chegou na cidade, derrubando árvores em diversos bairros da capital. Paes também destacou que o município tem pontos de alagamento e pediu para que as pessoas tenham cuidado e não se desloquem pelas ruas, Segundo ele, a situação deve melhorar nas próximas horas. "O radar mostra o deslocamento da chuva muito mais pro oceano agora então você tem uma situação melhor no território da cidade", explicou ao mostrar o radar de chuva.

Segundo o Alerta Rio, até às 16h30, o Grajaú foi o bairro onde mais choveu na última hora, com 42,6 mm. Em seguida, vêm Urca, Tijuca e Grande Méier, onde a chuva foi de 35mm.



Também foi soada sirene em 13 comunidades, nas quais há riscos de deslizamentos e desabamentos. A chuva promete continuar no Rio nos próximos dias. Na segunda-feira (13), áreas de instabilidades, formadas devido ao calor e à umidade, deixarão o céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva moderadas, isoladas, durante a tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios.



Na terça-feira (14), o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva moderadas

isoladas durante a tarde e noite.

Na quarta-feira (15), o céu ficará parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva

fraca a moderada, em pontos isolados, a partir da tarde.

Na quinta-feira (16), áreas de instabilidade permanecerão influenciando o tempo na cidade do Rio. A

previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia.