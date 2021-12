Adolescente está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Publicado 12/12/2021 12:32



Rio - É gravíssimo o estado de saúde do adolescente Pedro Kaíke Cardoso Borges, de 14 anos, baleado na barriga durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Morro da Serrinha , em Madureira, Zona Norte do Rio, no último sábado (11). O jovem foi socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ainda não há informações de onde teria partido o tiro que o atingiu.

De acordo com a direção da unidade, Kaíke passou por uma cirurgia na noite de sábado. Em um grupo de moradores do Morro da Serrinha, nas redes sociais, algumas pessoas fizeram uma corrente de oração pela melhora do jovem. "Pedimos que todos, façam uma oração pela vida do Kaíke", escreveu uma moradora.

Os confrontos na região acontecem desde terça-feira (7) . Durante uma operação, PMs encontraram, no alto do morro, uma casa que era utilizada por traficantes para a realização de festas e reuniões, segundo a corporação. A residência tinha amplo espaço, com piscina e churrasqueira.

Nas redes sociais, moradores têm relatado que acordam assustados com os tiros. "Já virou rotina acordar com esse despertador. Ninguém aguenta mais todo dia tiroteio, Serrinha precisa de paz"; "Em pleno sábado a choque na comunidade da Serrinha dando tiro aterrorizando moradores. Suando frio, a comunidade pede paz", escreveram.

Guerra entre facções

A disputa por território e domínio do tráfico é antiga na Zona Norte. De um lado, a Serrinha é comandada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), sob o comando de Wallace Brito Trindade, o "Lacoste" e também identificado como "Flamengo", "WC" ou "Salomão", de 34 anos, que também chefia o tráfico de drogas na Fazenda, Patolinha, São José e Dendezinho, que pertencem ao Complexo da Serrinha. Do outro, no Cajueiro, o comando é de traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV).

Em 2016, Lacoste ordenou que os traficantes invadissem o Morro do Cajueiro. A invasão terminou com a morte de Ryan Gabriel Pereira dos Santos, de apenas 4 anos, que brincava com o avô na calçada, e foi atingido por um disparo.

O chefe do tráfico está foragido desde setembro de 2007. Contra Lacoste constam dois mandados de prisão pelo crime de homicídio e associação para o tráfico, expedidos. O Portal dos Procurados oferece recompensa de R$1 mil por informações que a prisão do criminoso.

Em janeiro, em uma nova tentativa, traficantes da Serrinha tentaram invadir o Morro do Cajueiro. Na ocasião um intenso tiroteio assustou os moradores. A PM foi chamada para intervir e houve confronto.