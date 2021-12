Eduardo Paes ai ao velório de mestre Monarco, na Quadra da Portela, em Oswaldo Cruz - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 12/12/2021 14:54 | Atualizado 12/12/2021 15:59

Rio - Eduardo Paes esteve neste domingo no velório do grande mestre Monarco , na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da cidade. Emocionado, o prefeito do Rio lamentou a perda do baluarte . Paes é portelense declarado e já desfilou na bateria da agremiação em 2013. "Eu perdi um grande amigo, um conselheiro. Perdemos um grande patrono do samba, a mais brasileira de todas as músicas. Monarco era uma figura importante para a Portela, vai deixar muita saudade", disse.