Incêndio atingiu prédio da imprensa estadual, em Niterói - Reprodução

Publicado 13/12/2021 08:13 | Atualizado 13/12/2021 08:14

Rio - Um incêndio atingiu a sede da Imprensa Oficial do governo do Rio, em Niterói, na noite de sábado (11). No local funciona a produção do Diário Oficial do estado. Não houve vítimas.

O quartel de Niterói do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para o prédio localizado na rua Professor Heitor Carrilho, no Centro de Niterói. O fogo atingiu o setor administrativo, pavimento que estava vazio no momento do incêndio.

Segundo o governo do estado, os bombeiros atenderam rapidamente o chamado e não houve comprometimento das funções. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado as chamas.