Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao lado da presidente da Fiocruz Nísia Trindade durante inauguração de Biobanco Covid-19 em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 13/12/2021 11:12 | Atualizado 13/12/2021 11:16

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz inaugurou na manhã desta segunda-feira (13), o Biobanco Covid-19 (BC19-Fiocruz), no campus Expansão, em Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. A infraestrutura que recebeu R$ 40 milhões do Ministério da Saúde possibilitará a concepção e condução de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e ensaios clínicos relacionados à covid-19, independentemente da localização geográfica do material biológico humano e dos vírus.

Superada a pandemia de covid-19, o banco será utilizado para análise de microrganismos, como bactérias, fungos, protozoários e outros vírus para contenção de possíveis emergências sanitárias.

O biobanco tem capacidade para armazenar até 1,5 milhão de amostras de materiais biológicos humanos e não humanos com recursos como tanques de nitrogênio líquido e ultrafreezers de -80ºC.

A gerente geral do Biobanco Covid-19 da Fiocruz, Manuela da Silva, explicou que a infraestrutura é de ponta e poderá atender à rede nacional e internacional de pesquisa e desenvolvimento em Saúde.

"Esse material vai ser processado aqui e fornecido para os laboratórios públicos, privados, universidades, toda a rede de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Poderá ser utilizado para a produção de medicamentos, kits diagnósticos, vacina. Então o objetivo principal dessa infraestrutura é fornecer material biológico e serviços de alta qualidade para o setor da Saúde. É um legado, uma estrutura permanente", afirmou durante a inauguração.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga elogiou o trabalho da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no enfrentamento à pandemia no país e ressaltou que a pesquisa realizada no Biobanco vai ajudar o estado brasileiro, mas também a países estrangeiros, a conterem novas variantes do vírus.

"Esse investimento de R$ 40 milhões que o Ministério da Saúde faz nesse biobanco é um compromisso com o presente, mas sobretudo, um compromisso com o futuro. Nós mostramos a nossa capacidade de identificação de vírus e variantes. A prova disso é que identificamos uma das mutações desse vírus aqui no Brasil, a gama. Vivemos espreitados por possíveis variantes desse vírus. Quando se identifica uma variante, não é o caso de punir o país, mas sim aplaudir quem identifica essas variantes dos vírus para que possamos nos preparar melhor", afirmou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga durante o discurso.

Participaram da cerimônia a representante da Opas, da OMS no Brasil, Socorro Gross, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde Raphael Parente, vereador Felipe Michel, o secretário de Atenção à Saúde, Sérgio Okane, o deputado federal Júlio Lopes, o deputado federal Dr. Luizinho, a subsecretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Cláudia Melo.

O empreendimento de 1100 m2 de área funcionará como um centro provedor de serviços altamente qualificados e materiais biológicos, com áreas laboratoriais com classificação de nível de biossegurança 2 (NB2), permitindo colaborações nacionais e internacionais, além de fortalecer o mercado interno e reduzir a dependência internacional do Brasil na área. Com os materiais biológicos e dados armazenados no Biobanco, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias baseadas em evidências, projetar protocolos de tratamento e previsões baseadas na medicina de precisão.



"Coerente com nossa missão institucional de contribuir para a superação da crise causada pela pandemia de Covid-19, iniciamos hoje a operação do nosso Biobanco, com base para ações de pesquisa e vigilância em relação à Sars-CoV-2 e suas variantes de preocupação, frente a novos cenários de emergência sanitária. Trata-se de uma construção que muito contribuirá para o nosso Sistema Único de Saúde (SUS)", destacou a presidente da Fundação, Nísia Trindade Lima.



O projeto conta com autonomia no abastecimento de água; sistema de descontaminação de efluentes com Estação de Tratamento de Esgoto próprio; central de gases diversos, incluindo nitrogênio líquido, destinado aos equipamentos de criopreservação; além de diversos sistemas específicos para garantir a segurança e a rastreabilidade das amostras, atendendo aos requisitos legais de qualidade, biossegurança e bioproteção.