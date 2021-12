As buscas acontecem desde o dia do acidente, quando a embarcação virou na Praia de Itaúna, em Saquarema - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 13/12/2021 11:53

Rio - Uma motoaquática, uma viatura terrestre e dois quadricíclos estão sendo utilizados nas buscas por um pescador desaparecido há 10 dias em Saquarema , município da Região dos Lagos. O acidente aconteceu no último dia 4 e, desde então, os bombeiros seguem na missão. Nesta segunda-feira, os trabalhos começaram às 6h.

O pescador estava a bordo de um barco com mais dois tripulantes, dos quais um conseguiu se salvar e outro, em estado grave, morreu a caminho do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. A embarcação virou na Praia de Itaúna, em Saquarema, na manhã do dia 4.

De acordo com os bombeiros, a embarcação era pesqueira e de pequeno porte, e pode ter virado devido às condições climáticas e da agitação do mar.