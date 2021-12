Nova Unidade foi entregue depois de 6 anos de atraso nas obras - Divulgação

Nova Unidade foi entregue depois de 6 anos de atraso nas obrasDivulgação

Publicado 13/12/2021 12:29

Rio - O município de Cachoeiras de Macacu, localizado na Região Metropolitana do Rio, recebeu uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h. São 10 leitos distribuídos em salas vermelha, amarela e pediátrica, sala para isolamento, sala de hidratação, raio x, laboratório, farmácia e eletrocardiograma. A inauguração aconteceu no sábado, dia 11, depois de mais de 6 anos de obras inacabadas.



A nova Unidade de Cachoeiras de Macacu iniciou atendimento logo após a cerimônia, e tem como equipe multiprofissional médicos clínicos, pediatras, enfermeiros e técnicos em enfermagem, assistentes sociais, além de radiologia, farmácia e equipe de apoio administrativo.

A UPA foi construída com recursos do Ministério da Saúde e é especializada para fazer atendimentos de complexidade intermediária em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e serviço de atendimento móvel de urgência.