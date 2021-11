Angra dos Reis vai sediar o evento. Na imagem, a orla da Praia do Anil - Daniel R Carneiro

Angra dos Reis vai sediar o evento. Na imagem, a orla da Praia do AnilDaniel R Carneiro

Publicado 23/11/2021 06:00

Uma infinidade de ilhas, mais de duas mil praias em diversas tonalidades de verde e uma cadeia de montanhas recobertas pela Mata Atlântica. Este é um resumo bastante atraente, mas ainda assim não faz jus a tudo que a Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro tem para oferecer.

Dona de uma das paisagens mais exóticas da costa brasileira, onde a Serra do Mar encontra o Oceano Atlântico, a região será a grande estrela da terceira edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense, que acontece no dia 23 de novembro, em Angra dos Reis.

Na ocasião, Angra, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty estarão no centro dos debates do evento, que é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio).

Ao longo de todo dia, o Hotel Spa Serenar, localizado na Ponta do Partido, em Angra, estará repleto de empresários, profissionais do turismo, autoridades, especialistas no setor turístico, comerciantes e artesãos.

A ideia é realizar, assim como aconteceu no Vale do Café e na Costa do Sol, uma verdadeira imersão nos principais atrativos e características de cada municipío, destacando as belezas de Angra, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.

Diante do avanço da vacinação contra a covid-19, o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, destaca a importância de ouvir a demanda dos municípios e desenvolver junto com eles as estratégias para a retomada completa do setor que tanto sofreu com a necessidade do isolamento social.

De acordo com o secretário, o projeto Turismo RJ + Perto é fundamental para quem trabalha no segmento e para aqueles que desejam voltar a explorar novos destinos com segurança. "Com o avanço da vacinação e a demanda reprimida por conta da pandemia, o turismo começa a se recuperar e os municípios devem estar preparados. O Turismo RJ + Perto tem exatamente a função de dar apoio a todos que estão juntos para o fortalecimento do setor", avalia.

Com a proximidade do verão e das férias, a Costa Verde configura-se como o destino ideal para visitantes nacionais e estrangeiros. A grande variedade de opções de lazer e a gastronomia são alguns dos destaques. Os tesouros históricos completam a programação. Não esqueça de seguir todos os protocolos de saúde dos municípios e do estado do Rio de Janeiro e divirta-se!