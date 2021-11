Paraty é uma das cidades que formam a exuberante Costa Verde - Comunicação Prefeitura de Paraty

Publicado 23/11/2021 06:00

A edição Costa Verde do Fórum Regional do Turismo Fluminense vai começar às 8h30, com café de boas-vindas e credenciamento no Hotel Spa Serenar. A partir das 9h, os visitantes poderão começar a conhecer melhor Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Assim como nas edições anteriores do Fórum, cada cidade terá um estande para expor seus principais atrativos turísticos e produtos.

Após a mesa de abertura, será apresentada a primeira palestra do simpósio. "A Retomada do Turismo Fluminense" vai mostrar como as ações coordenadas entre o poder público e a iniciativa privada são fundamentais para a reorganização do setor diante dos efeitos da pandemia de covid-19.

Em seguida, às 10h30, a palestra Identificando Oportunidades e Conteúdo para Conexões Relevantes" também vai apresentar alternativas para parcerias produtivas e novas ideias. Logo após o último encontro da manhã, denominado "Sem tempo a perder: a construção do estado que queremos", será realizada a assinatura de termos de cooperação entre representantes dos quatro municípios.

Às 13h30, o Fórum será retomado com uma roda de conversa sobre "Empreendedorismo e turismo: experiências de sucesso", que vai reunir empresários das cidades em foco. Na sequência, será a vez de uma mesa para explicar "A importância da segurança pública e da infraestrutura para o turismo".

O terceiro debate, "A Ilha Grande como destino indutor da Costa Verde", contará com representantes de hotéis, pousadas, moradores, pescadores e do poder público. Para completar a série de rodas de conversa, um dos principais diferenciais da região será discutido em "A força do Turismo Náutico na Costa Verde".

Antes do encerramento do evento, a partir das 17h15, a palestra âncora "Superação e vitória: passos e lições fundamentais" promete apresentar caminhos e projetos para o período pós-retomada.

Além de promover a interlocução entre autoridades estaduais e municipais, o Fórum Regional do Turismo Fluminense é uma grande oportunidade para que a sociedade civil apresente suas necessidades, além de sugestões e propostas.

Em um mesmo espaço e durante todo o dia, todos os atores envolvidos na atividade turística estarão reunidos com os mesmos objetivos: fortalecer ainda mais o estado do Rio de Janeiro e consequentemente a Costa Verde, preparando a região para atrair, cada vez mais, visitantes nacionais e estrangeiros. Bem-vindo!