Museu Imperial de PetrópolisAlan Pacheco / Divulgação

Rio - A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) realizam, na próxima terça-feira (14/12), o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Serra Verde Imperial. O evento tem o objetivo de debater a retomada das atividades turísticas e o potencial turístico dos municípios fluminenses. O encontro vai acontecer no Sesc Quitandinha, em Petrópolis, e unirá as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior.

O evento é uma das iniciativas do programa ‘Turismo RJ + Perto’, comandado pela Setur-RJ, que visa a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades, alinhadas ao avanço da vacinação, e no pós-pandemia. Além de palestras e debates, a ação também contará com apresentações culturais e uma área em que os municípios vão apresentar sua gastronomia, artesanato e cultura.

A programação do Fórum conta com palestras, mesas e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor. Equipes da Setur-RJ/TurisRio estarão à disposição para atender em assuntos relacionados ao Cadastur e ao Programa Estadual de Artesanato, entre outros.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressalta que o estado do Rio de Janeiro vem trilhando um caminho vitorioso na retomada das atividades e os Fóruns são mais uma ação que contribui para o sucesso do turismo do RJ. "Tenho certeza de que juntos somos mais fortes e é essa a ideia principal dos Fóruns Regionais. Trocar experiências, fazer parcerias, acertar roteiros, conhecer casos de sucesso e fortalecer o aprendizado através das palestras e debates são fundamentais para o entrosamento dos envolvidos e, consequentemente, para o fortalecimento do turismo nas 92 cidades fluminenses", diz o secretário.

Após o evento, haverá um tour pela Cidade para que os participantes possam conhecer a beleza da decoração do Natal Imperial. O passeio será realizado em veículos da Jeep Tour e em um ônibus panorâmico.

A participação da imprensa precisa ser confirmada por meio deste e-mail, respondendo com o número de profissionais de cada veículo. O evento será realizado seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

Serviço:

Assunto: Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Serra Verde Imperial

Data: 14/12 – terça-feira

Horário: 9h às 18h

Local: Sesc Quitandinha Petrópolis - Avenida Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha, Petrópolis