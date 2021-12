Helena Werneck comanda a SMPD - Divulgação

Publicado 13/12/2021 14:59

Rio - A secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, se reuniu, na manhã desta segunda-feira, com as famílias e profissionais de todos os Centros de Referência da Pessoa com Deficiência e representantes de todas as organizações da sociedade civil que atendem pessoas com deficiência na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 200 pessoas lotaram o auditório da Vila Olímpica Mestre Candeia, reaberta esta manhã, durante a solenidade do evento RioCidade + Inclusiva e Acessível, com a participação da secretaria, do vereador Marcos Ribeiro, do senador Romário Faria e outros representantes das instituições que atendem as pessoas com deficiência.



"É um privilégio estar neste espaço revitalizado com as famílias dos nossos usuários e profissionais da SMPD. O ano de 2021 foi difícil, pois os sete centros de referência estavam parados devido à pandemia, as atividades eram realizadas pelo celular ou computador. Assumimos em janeiro e encontramos os equipamentos com problemas, mas com muito empenho dos nossos servidores reabrimos todos os 7 CMRPDs com nova estrutura de trabalho para melhor atender o nosso público", ressaltou Helena Werneck.



A secretária anunciou a inauguração da quinta casa de convivência, que vai funcionar no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência de Santa Cruz. Também foi anunciada a criação da Casa Empreendedora Pereirinha, no CMRPD de Campo Grande, espaço para as pessoas com deficiência exporem seus trabalhos, como pintura, artesanatos diversos, escultura e outros .