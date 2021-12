Hospital Federal de Bonsucesso - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Hospital Federal de BonsucessoEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 15:58 | Atualizado 13/12/2021 16:11

Rio - Um princípio de incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Por conta da incidente, pacientes e funcionários foram evacuados às pressas do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado às 14h e a situação totalmente controlada às 14h30. Não houve registro de feridos.

Ainda de acordo com a corporação, um curto-circuito no sistema elétrico da unidade foi responsável pela fumaça vista no prédio 6, onde ficam os ambulatórios. Contudo, ainda não se sabe as causas do incidente.