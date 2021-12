Jônatas Cezario é apontado como gerente do tráfico do Morro do São Carlos - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Jônatas Cezario é apontado como gerente do tráfico do Morro do São CarlosFoto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 13/12/2021 16:12

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo, um homem foragido da Justiça em uma festa em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Jônatas Cezário, o Jota ou JT, 30 anos, é apontado como o gerente de pontos de drogas do Morro do São Carlos, no Estácio, e como um dos comparsas do traficante chefe do São Carlos, Leonardo Miranda da Silvam, o Léo Empada, 36 anos.

Jônatas Cezário seria um dos envolvidos na morte de um homem em um terreno baldio na Rua Itapiru, no Catumbi, Região Central do Rio. O crime aconteceu em maio de 2014. A vítima foi estava em um baile funk quando foi sequestrada pelos criminosos. De acordo com as investigações, os traficantes decidiram matar a vítima por acreditarem que ela era informante da polícia.

Contra Jônatas, havia três mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio. A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel). Ele será transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça. nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).