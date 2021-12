Suspeito de envolvimento em ataque contra oito pessoas em Cabo Frio é morto em confronto com PM - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2021 15:12 | Atualizado 13/12/2021 15:18

Rio - O ataque a tiros que matou duas pessoas e deixou outras seis feridas, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, neste sábado (11), foi provocado por uma guerra entre facções rivais, que disputam o controle territorial da região. De acordo com o titular da 126ª DP (Cabo Frio), delegado Carlos Eduardo Pereira Almeida, o mandante do crime teria trocado de grupo criminoso e ordenado o ataque aos rivais.



Ainda segundo o titular, ao menos cinco dos oito baleados têm envolvimento com o crime organizado. O núcelo de homicídios da distrital tenta identificar os demais feridos. O crime aconteceu quando um grupo do Morro do Limão comemorava um aniversário na praia, próximo ao Bolsão do Juju, quando três homens armados se aproximaram e dispararam contra eles.