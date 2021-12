Suspeito de envolvimento em ataque contra oito pessoas em Cabo Frio é morto em confronto com PM - Letycia Rocha (RC24h)

Suspeito de envolvimento em ataque contra oito pessoas em Cabo Frio é morto em confronto com PMLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/12/2021 11:39 | Atualizado 12/12/2021 13:57

Rio - Um suspeito foi morto e outro preso durante confronto com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), na madrugada deste domingo, no bairro Jacaré, em Cabo Frio. Segundo a PM, ambos suspeitos de envolvimento no ataque contra oito pessoas na Praia do Forte. O crime deixou duas pessoas mortas e outras seis baleadas, próximo ao Bolsão do Juju, também em Cabo Frio, no fim da tarde deste sábado (11). Um dos feridos morreu no local e outros sete atingidos foram socorridos à UPA de Cabo Frio, e posteriormente, outro ferido foi a óbito. A Polícia Civil investiga o caso.



Tiroteio na Praia do Forte, em Cabo Frio, resultou em quatro feridos e uma pessoa morta, nesse fim de tarde de sábado (11).#ODia pic.twitter.com/RUSMXB2Uvj — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2021

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o grupo pertencente ao Morro do Limão comemorava um aniversário na praia, quando três homens armados se aproximaram e dispararam contra as pessoas que estavam na confraternização. Ainda não se sabe a motivação do crime. Um suspeito de envolvimento no homicídio foi conduzido para a delegacia, mas liberado.



O policiamento foi reforçado na orla e nas comunidades do Valão e do Limão, quando agentes localizaram dois suspeitos do crime na Travessa Novo Mundo, no Jacaré. A dupla entrou em confronto com os policiais e o suspeito, identificado inicialmente como 'Boquinha', foi baleado. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Central de Emergências da cidade, mas não resistiu.

O segundo, vulgo 'Bujica', foi preso e com ele os policiais recolheram duas armas cal.38, drogas, munições, aparelhos celulares, uma balança de precisão e o veículo utilizado pelos suspeitos no momento do crime.

Em menos de 24h, uma operação desencadeada pelo #25BPM localizou e prendeu um dos criminosos envolvidos nos tiros na Praia do Forte (Cabo Frio), na tarde de sábado(11), e apreendeu veículo com armas e drogas.

A ocorrência foi registrada na DP da área.#PMERJ pic.twitter.com/IuTf7T96nG — @pmerj (@PMERJ) December 12, 2021

A Prefeitura de Cabo Frio informou que cinco pessoas deram entrada na UPA do Parque Burle ontem à noite. Uma foi transferida para uma clínica particular, com fratura de fêmur, e outras quatro para o Hospital São José Operário, em São Cristóvão. Um foi medicado e liberado. Outros três deram entrada em estado grave, sendo que um não resistiu aos ferimentos, e outros dois passaram por cirurgia e seguem sob cuidados médicos.

De acordo com a 126ª DP (Cabo Frio), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. A perícia foi realizada no local e as vítimas estão sendo ouvidas. "Os autores foram identificados, um foi preso e outro morreu em confronto com policiais militares. Diligências seguem para capturar todos os envolvidos."