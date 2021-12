Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 13/12/2021 18:21



Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) realizará, nesta terça-feira (14), uma perícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, onde nove corpos foram encontrados em um manguezal, no dia 22 de novembro, após ação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) . Segundo o parquer fluminense, o objetivo é fotografar e fazer um estudo topográfico da região para confrontar com as informações recebidas através de denúncias feitas por moradores das comunidades.

As esquipes estarão concentradas a partir das 8h no 7° BPM (Alcântara), em São Gonçalo. Participarão da ação: agentes do Grupo de Atuação Técnica e Especializada (GATE), da Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia (DEDIT), ambos do MPRJ; além de peritos criminalistas da Polícia Militar. Promotores de Justiça que atuam perante a Auditoria Militar também estão presentes acompanhando as análises.



Até o momento, a Promotoria de Justiça Militar já ouviu 10 policiais Militares que declaram ter participado da operação no Salgueiro no dia 20 de novembro e ouviu também, na tarde desta segunda-feira, mais quatro PMs, além de moradores da região. O MPRJ ressalta que no decorrer das investigações podem ser necessárias novas oitivas de testemunhas para esclarecimentos dos fatos ocorridos.

Corpos foram encontrados no mangue um dia depois da saída do Bope

As armas usadas pela equipe policial durante a ação já foram entregues pela corporação militar na sede da DH, no dia 24. Foram apreendidos quatro fuzis Colt calibre 5.56 e quatro AR-10 calibre 7.62, que passarão por confronto balístico.

Operação realizada para resgatar colegas e prender os responsáveis pela morte de PM

A operação da unidade especial foi realizada após o sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos, lotado no 7º BPM (Alcântara), morrer em confronto com traficantes da região.

Em relatório produzido para justificar a excepcionalidade da operação, a Polícia Militar alegou que os militares do Bope se dirigiram até o Complexo do Salgueiro para resgatar colegas de farda que não conseguiam sair da comunidade e identificar e prender os responsáveis pela morte do sargento.