Moradores retiram corpos de uma área de mangue da comunidade - REPRODUÇÃO DE VIDEO/TV GLOBO

Publicado 22/11/2021 07:31 | Atualizado 22/11/2021 08:38

Rio - Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, afirmam que mais de dez corpos foram encontrados no domingo (21) em uma área de mangue da comunidade, horas depois de uma operação da Polícia Militar. Pelo menos oito mortos já foram retirados do local por populares na manhã desta segunda-feira (22). No sábado (20), o sargento da PM Leandro da Silva, de 40 anos foi morto durante confronto com criminosos . Ele foi enterrado no domingo.

Mais cedo, a PM havia confirmado apenas um homem encontrado morto - ele teria sido reconhecido por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) como um dos envolvidos no ataque à guarnição que executou o sargento. A corporação confirmou as mortes após as imagens da retirada dos corpos pelos próprios moradores.

Em áudio que circula nas redes sociais, testemunhas afirmam que havia corpos e ainda sobreviventes escondidos em uma área pantanosa da favela. "Os meninos estão saindo do mangue, pessoal gritando que é morador. Os meninos todos morreram, os do Boaçu também. Os moradores estão ajudando", afirma. Outra pessoa diz que "tem muita gente chorando". "Dizem que o caveirão quando passou, falou: 'valeu, muito obrigado'".

A dificuldade da retirada dos corpos seria tão grande que pessoas fizeram um mutirão. "Estamos precisando de homens, moradores que podem ajudar. Tem muito morto dentro do mato. Muitas pessoas reunidas, mas precisamos de mais", pede outra moradora.

Confronto em região de mata e mangue

Em nota, a Polícia Militar confirmou que houve confronto nas "proximidades de uma área de mangue com mata", após policiais do Bope serem atacados por criminosos, mas que não houve "detidos ou relatos de feridos". O resultado desse confronto teria sido apenas apreensões: duas pistolas, 14 munições calibre 9 mm, 56 munições de fuzil calibre 762, cinco carregadores (02 para fuzil e 03 para pistola), um uniforme camuflado, 813 tabletes de maconha, 3.734 sacolés de pó branco e 3.760 sacolés de material assemelhado ao crack.



Apenas um óbito foi registrado pela polícia no domingo: agentes do Bope que estiveram na operação foram informados de um homem ferido que teria sido retirado do local a mando de criminosos armados. "Este ferido já estava em óbito e foi reconhecido por policiais do 7º BPM como um dos envolvidos no ataque criminoso à guarnição no sábado (20)", diz a corporação.

Uma idosa de 71 anos, identificada como Carmelita Francisca, também foi baleada durante o confronto no Salgueiro. Ferida no braço, ela foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e e recebeu alta após ser medicada.



Entidades e parlamentares cobram investigação

A Defensoria Pública afirmou que irá à comunidade nesta segunda, às 14h, para prestar orientações jurídicas às vítimas e familiares.

"A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informa que recebeu, por meio de sua Ouvidoria Externa, ainda na madrugada desta segunda-feira (22), relatos sobre a violenta operação no Complexo do Salgueiro. A instituição informa que está em contato com as lideranças locais e que irá à comunidade hoje, às 14h, prestar orientações jurídicas às vítimas e seus familiares.

Movimentos sociais e parlamentares do estado do Rio já se manifestam sobre as mortes no Complexo do Salgueiro. A Federação das Associações de Favelas do Rio (Faferj) está no local desde a noite de domingo para receber as denúncias de moradores.

A FAFERJ está recebendo e apurando denúncias de mortos e desaparecidos na região da Palmeira /Complexo do Salgueiro em São Gonçalo junto a ouvidoria da @defensoria_rj Pública e ao Plantão do @MP_RJ .A polícia deve fazer seu trabalho cumprindo a legalidade e respeitando o morador — FAFERJ (@faferjoficial) November 22, 2021

A deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, afirmou que este é o "rastro do Estado atuando nas favelas".