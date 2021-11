Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/11/2021 10:14

Rio - Um policial militar foi morto na manhã deste sábado (20) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos, foi baleado na região do Complexo do Salgueiro, no bairro Itaúna.

De acordo com informações, ele chegou a ser socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, que fica a cerca de 25 quilômetros do local onde o policial foi baleado. O PM deu entrada na emergência da unidade, mas não resistiu.

Na redes sociais, moradores do Salgueiro e bairros vizinhos relatam que desde as primeiras horas da manhã deste sábado há registros de tiroteios na região.

O Complexo do Salgueiro é considerado como um dos principais refúgios para traficantes do Comando Vermelho. A comunidade é considerada como uma das mais violentas do Rio.

A Secretaria Estadual da PM informou, pelas redes sociais, que um fuzil AK-47 foi apreendido no Salgueiro.