Cruz Vermelha pede doação de alimentos para ajudar família em situação de vulnerabilidade - Arquivo Pessoal

Cruz Vermelha pede doação de alimentos para ajudar família em situação de vulnerabilidade Arquivo Pessoal

Publicado 20/11/2021 20:03 | Atualizado 20/11/2021 20:41

Rio - Funcionários da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Estadual Rio de Janeiro, estão recebendo doações que serão entregues às pessoas em situação de rua. De acordo com Ana Maria Peña, coordenadora dos programas humanitários da instituição, o projeto, que já tem 16 anos, ajuda cerca de 400 famílias mensalmente. O objetivo das doações é comprar cestas básicas para distribuir para quem realmente precisa.

"Nós aproveitamos as campanhas do momento para solicitar o apoio da população, como por exemplo o Natal. Mas, na realidade, a luta das pessoas é diária. Elas têm fome hoje e têm fome amanhã também. Principalmente pela pandemia, porque são pessoas que tinham suas casas, seus empregos, mas que infelizmente agora não conseguem mais arcas com suas contas", disse Ana.

fotogaleria

A coordenadora ressalta também que o que é enviado às família são alimentos para uma "cesta padrão", como por exemplo: arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha de mesa, enlatados, leites, entre outros. Além disso, há um kit de higiene pessoal, que contém pasta e escova de dente, sabonete e papel higiênico.

"Nos temos o apoio do Banco de Alimentos do Ceasa. Eles nos doam alimentos perecíveis que precisam ser utilizados imediatamente, porque são frutas e legumes. Nós montamos as cestas, entramos em contato com a comunidade do entorno, e eles vão buscar na nossa sede que fica no Centro do Rio".

Ao finalizar, Ana diz que o papel da Cruz Vermelha é amenizar o sofrimento das pessoas para que elas possam se reerguer e buscar caminhos para conseguir sair dessa situação. "Nosso objetivo nesse momento difícil é dar apoio, entender a demanda e os problemas e tentar ajudar".

Para celebrar o Natal de forma digna, em dezembro, os funcionários da instituição irão realizar um almoço na frente da sede para servir às pessoas que precisam. Os alimentos utilizados serão todos vindo de doações.

Entrega de alimentos:

De segunda a sexta de 9h às 18h

Endereço: Praça Cruz Vermelha número 10/12 - 2º andar

A colaboração também pode ser feita pela conta bancária da Cruz Vermelha:

CNPJ: 08560973/0001-97

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4840

OP: 03

Conta Corrente: 404

Dígito: 1