Em outubro, Bope realizou operação no Complexo do Salgueiro. Foto de 28/10/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/11/2021 15:38

Rio - Baleada no braço esquerdo durante confronto entre policiais e traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (21), a idosa Carmelita Francisca de Oliveira, de 71 anos, recebeu alta no início da tarde. Ela foi socorrida por vizinhos por volta das 8h e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde foi examinada e medicada, antes de ser liberada.

O tiroteio aconteceu durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que entrou na comunidade nas primeiras horas da manhã. Ainda não há informações sobre de onde o tiro que atingiu a idosa partiu.

No dia anterior, sábado (20), um policial militar do 7º BPM (São Gonçalo) foi morto durante uma troca de tiros com criminosos locais. O sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, chegou a ser levado por colegas de farda para o Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu. Ele estava desde 2006 na corporação.