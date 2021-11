Nas últimas 24h foram cinco óbitos pela doença em todo o Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 21/11/2021 17:12 | Atualizado 21/11/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.337.805 casos confirmados e 68.837 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 714 novos casos e 5 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.265.119 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 31,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 15,9%.

Rio tem 24 pacientes internados com covid em leitos do SUS



A cidade do Rio registra, neste domingo, 24 pacientes internados com covid-19 nos leitos da Rede SUS da capital. São 20 de UTI e 4 de enfermaria, sendo um pediátrico. Os leitos ocupados estão em hospitais administrados pelo estado e pelo governo federal. Há, ainda, 65 pessoas internadas devido a sequelas da doença. Nesse caso, os leitos ocupados estão em unidades das três esferas da administração pública. Os dados são do Censo Hospitalar da Secretaria municipal de Saúde do Rio (SMS).

A maioria dos leitos ocupados de paciente com covid-19 está na rede federal (17). Eles estão distribuídos da seguinte maneira:



- INI Fiocruz: 8 leitos de UTI ocupados e 3 de enfermaria ocupados

- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ): 4 leitos de UTI ocupados

- Hospital Federal dos Servidores do Estado: 1 leito de UTI ocupado

- Instituto de Pediatria Martagão Gesteira (UFRJ): 1 leito de enfermaria pediátrica ocupado

Na rede estadual, são 7 leitos de UTI covid ocupados no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Uerj).