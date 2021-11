Criminoso foi preso neste sábado na morte de motel na Zona Norte - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 21/11/2021 14:11

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (20), na porta de um motel da Zona Norte da cidade, um homem identificado como Cleyton Duarte Gelli, o "Parrudinho", de 21 anos.

De acordo com agentes, o criminoso é suspeito de pertencer a uma quadrilha de roubo de veículos e tráfico de drogas no Morro do Amor no Complexo do Lins, no Lins de Vasconcelos, também na Zona Norte.

Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. O preso foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.