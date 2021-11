Arma e granada apreendidas na ação deste domingo - Divulgação

Publicado 21/11/2021 18:30

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido na manhã deste domingo (21), no Engenho de Dentro, na Zona Norte do adio. A dupla foi avistada por policiais militares do 3ºBPM (Méier) em atitude suspeita, segundo a PM. Ao notarem a aproximação dos agentes, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma granada.

A equipe alcançou a dupla e apreendeu a granada, um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares. Os dois foram conduzidos para a 26ª DP (Todos os Santos). Ainda na delegacia, uma vítima relatou que teve seu carro roubado. Os policiais militares recuperaram o veículo roubado na Rua Doutor Leal, também no Engenho de Dentro. Ocorrência encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).