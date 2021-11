Paralisação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira - Divulgação / Sintraturb-Rio

Paralisação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feiraDivulgação / Sintraturb-Rio

Publicado 21/11/2021 14:50 | Atualizado 21/11/2021 14:56

Rio - O Sindicato dos Rodoviários irá realizar duas reuniões com a categoria, na terça-feira (23), para debater sobre o dissídio dos trabalhadores do setor e sobre as demissões programadas para o BRT. Os encontros estão programados para às 10h e 16h, respectivamente na subsede da corporação, na Rua Jaguaruna, 283, em Campo Grande, na Zona Oeste, e na sede social, na Estrada do Otaviano, 404, em Rocha Miranda, na Zona Norte. Uma paralisação geral não é descartada.



"Já pedimos a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT), pois já são dois anos que a categoria não tem nenhum tipo de reajuste salarial e o único aumento que temos é o de demissões no setor", disse Sebastião José, presidente do sindicato.



Segundo ele, a única saída seria uma licitação. Sebastião defende que o modelo de consórcio não atende às necessidades dos usuários e dos rodoviários. Ele lembra ainda que em 2015 havia 35 mil rodoviários em atividade e, antes da pandemia, esse número passou para 24 mil. Agora, depois da pandemia e do encerramento das atividades de cerca de 15 empresas só na cidade do Rio, esse número caiu para 19 mil profissionais.



Sindicato cobra posição da secretaria sobre demissões no BRT



A direção do sindicato enviou para a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), um ofício cobrando que todas as informações sobre o modelo de gestão que será implantado no BRT, sejam encaminhadas para o sindicato. O pedido vem do planejamento da Prefeitura do Rio de demitir os funcionários e recontratá-los no novo modelo de gestão.



"Nossa preocupação é com a proximidade do fim de ano, já que é grande a ansiedade dos milhares de chefes de famílias", disse Sebastião. Além disso, o sindicato também pede as datas que os trabalhadores serão demitidos e contratados novamente.