Policial era da 35ªDP (Campo Grande) estava de folga - Reprodução / Google Street View

Policial era da 35ªDP (Campo Grande) estava de folgaReprodução / Google Street View

Publicado 21/11/2021 20:04 | Atualizado 22/11/2021 06:45

Rio - Um agente da 35ª DP (Campo Grande), que estava de folga, prendeu um homem, de 36 anos, acusado de organização criminosa, neste domingo (21), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O preso era investigado desde 2019 pela Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).



De acordo com o policial, o homem estava dentro de um banco, em um shopping na Estrada dos Bandeirantes e estava com forte cheiro de maconha, o que chamou atenção do policial. O agente, então, passou a observá-lo.



Antes de fazer qualquer transação bancária, o suspeito ficou segurando o cartão por algum tempo, o que possibilitou que o policial pudesse ler o nome escrito nele. Foi quando o agente consultou o sistema da polícia e constatou que contra o homem havia um mandado de prisão pendente.

O criminoso era um dos alvos da Operação Coalizão pelo Bem, que foi deflagrada em junho deste ano, e estava foragido da Justiça. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Especializada da Capital

O policial fez contato com a unidade de Campo Grande e acompanhou, à distância, a saída do homem do shopping. Do lado de fora, ele fez a abordagem e efetuou a prisão. Além de pertences pessoais, ele estava com um grama de maconha sem embalagem.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional.