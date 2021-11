Vacina Pfizer - Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 22/11/2021 01:00

Ao contrário do que aconteceu no auge da pandemia, quando houve atraso na compra de vacinas, é bom saber que o governo está negociando com a Pfizer e a AstraZeneca a compra 220 milhões de doses para 2022. A Covid-19 ainda ameaça e a vacinação será necessária por muitos anos.

Para quem sofre para encher o tanque, é bom saber que 75 países têm gasolina mais cara do que a do Brasil. Os dados são da globalpetrolprices.com. O problema é que, aqui, 40 litros equivalem a mais de 10% do salário médio. Em Hong Kong e na Holanda, líderes do ranking, não chega a 2%.