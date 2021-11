Secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca - Flávio Cabral/ Divulgação

Publicado 22/11/2021 00:00

O Projeto “Turismo RJ + Perto”, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), continua avançando pelo interior. A ideia é ampliar a proximidade com a cadeia produtiva do turismo do interior do Estado, com o objetivo de desenvolver e fomentar o setor nas 12 regiões turísticas do RJ.



Comandada pelo secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a Setur-RJ trabalha intensamente para o fortalecimento do turismo do interior do Estado. O momento é de união e de parceria entre todos os envolvidos na atividade. A retomada está a pleno vapor e quanto maior a sinergia entre os setores públicos estadual, municipal e a iniciativa privada, maior serão as conquistas.



Que estratégias o Governo do Estado tem articulado para desenvolver o turismo no interior?

O interior do estado do Rio de Janeiro tem 91 destinos e uma diversidade de atrativos capaz de conquistar a todos os visitantes e precisamos trabalhar as potencialidades de todos eles. Ações de promoção que apresentem o Estado e as doze regiões turísticas têm sido nosso foco principal. O turismo é extremamente segmentado e o RJ tem capacidade e atrativos que se encaixam em cada um deles. Temos turismo de aventura, religioso, histórico, cultural, ecoturismo, rural e muitos outros. Nossa missão é apresentar esse leque aos visitantes, para que o turismo seja um dos principais setores da economia nos municípios.



Pode falar um pouco sobre as ações promocionais que a Setur-RJ realizou?

Começamos as ações promocionais assim que o processo de vacinação alcançou um bom número de imunizados e a retomada se fortaleceu. A primeira campanha foi digital, intitulada FériasRJ, onde incentivamos os turistas a optarem pelo RJ nas férias de julho. Já na ação promocional “O Rio Continua Lindo. E Perto”, que está em sua última etapa, visitamos oito cidades com ações distribuídas em quatro pilares: estande em shoppings, encontros comerciais, show com Diogo Nogueira com cenário e repertório direcionado ao Rio de Janeiro e uma campanha nos destinos escolhidos e nos meios de comunicação. As cidades selecionadas foram as que tradicionalmente são fortes emissores de turistas para o Rio de Janeiro. A campanha tem sido um sucesso, com ampla divulgação na mídia das cidades visitadas e enorme repercussão nas redes sociais por meio de posts do público, especialmente dos que vão aos shoppings e se encantam com o cenário alusivo ao RJ. Além disso, os frequentadores podem assistir a vídeos de realidade aumentada do Rio de Janeiro, que proporcionam um passeio lúdico e incentivam o futuro turista a optar por uma das cidades fluminenses apresentadas no filme como seu próximo destino de viagem.



Você credita que os municípios de um modo geral estão prontos para receber um grande fluxo de turistas?

A maioria dos destinos fluminenses tem a infraestrutura necessária, mas precisam de capacitação para atender os turistas da melhor forma. Por isso, a Setur-RJ e a TurisRio vêm investindo em capacitação, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Sebrae-RJ. Um atendimento de excelência é fundamental para que o turista retorne e indique o destino a seus amigos e familiares. Já realizamos a Jornada de Alinhamento Técnico, que contou com 13 palestras e certificou mais de 300 profissionais e estudantes de turismo. Agora estão acontecendo os Workshops de Apoio à Elaboração/Revisão de Planos Municipais de Turismo, que tem como objetivo qualificar os gestores de turismo dos 92 municípios fluminenses. E, no início de dezembro, nos 2,3 e 4, estaremos com capacitação direcionada para o legislativo fluminense, fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas de turismo nos municípios do Estado.



Os Fóruns Regionais do Turismo Fluminense têm sido fundamentais no processo de aliar os representantes do turismo do interior. Pode falar um pouco sobre esses encontros?

Os Fóruns são uma parte fundamental do trabalho de proximidade e união entre as esferas públicas. A Setur-RJ leva toda a sua estrutura para realizar atendimento aos municípios, além de levantar debates importantes sobre o desenvolvimento das regiões. Nossa ideia é fortalecer a marca TurismoRJ+Perto estando in loco em cada parte do território do Estado, com o objetivo de estar sempre presente para auxiliar os municípios em suas demandas e gargalos. Dessa forma, fortalecemos a interação e parceria com os gestores municipais, ampliamos o intercâmbio de informações, criamos projetos e ações que desenvolvam a atividade no interior fluminense e firmamos parcerias entre o setor público e privado.



Quantos Fóruns já foram realizados e quem pode participar deles?

Começamos nossa caravana pelo interior na região turística Vale do Café, em agosto e, em seguida, fomos para a Costa do Sol, em setembro. No dia 23 de novembro acontece a terceira edição, na Costa Verde. Podem participar todos os envolvidos no setor, tanto da esfera estadual e municipal, como da iniciativa privada. Também são muito bem vindos profissionais liberais envolvidos com o turismo e estudantes que desejem trabalhar futuramente com a atividade. É importante que haja essa união entre todos, que as ideias proliferem e se concretizem para que o evento seja um sucesso. Será um momento importante para discutir assuntos que, de alguma forma, afetam o desenvolvimento do turismo nos municípios. Na programação constam palestras e mesas que apresentarão assuntos fundamentais para qualquer destino que acredita e quer investir no turismo para alavancar o progresso de seu município através de uma atividade econômica, considerada uma das mais promissoras financeira e socialmente.



O que diria para os turistas escolherem o Estado do Rio de Janeiro como seu próximo destino de viagem?

O primeiro ponto que levantaria, com certeza, seria a segurança sanitária. Apesar de bem mais confiantes, os turistas buscam por destinos seguros, que cumpram as regras sanitárias vigentes. Trabalhamos intensamente na montagem do site Turismo Consciente RJ (www.turismoconscienterj.com.br). No portal, estão cadastrados os prestadores de serviços turísticos que se comprometem a cumprir os dez mandamentos do turismo consciente e, em outra aba, o público pode saber as condições sanitárias dos 92 destinos fluminenses. Um segundo destaque seria em relação à enorme quantidade de atrativos ao ar livre, oferecidos pelas cidades. É um ponto extremamente importante, uma vez que a maioria dos visitantes busca por espaços abertos e proximidade com a natureza. A quantidade de roteiros e experiências únicas é outra questão que, com certeza usaria para convencer as pessoas a optarem pelo nosso Estado. E, além de tudo isso, a beleza incomparável do nosso Estado que proporciona destinos na serra e no litoral a poucos quilômetros de distância uns dos outros e da Capital.