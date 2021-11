Rio de Janeiro

Idosa baleada durante operação no Complexo do Salgueiro recebe alta

Carmelita Francisca de Oliveira, de 71 anos, foi socorrida por vizinhos e atendida no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Bope fez operação na região um dia após a morte de um PM durante confronto com traficante

Publicado há 2 horas